В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития

16 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо по обращению противоположной стороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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