Президент Всемирной и Европейской федераций крав-мага направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Президент Всемирной и Европейской федераций крав-мага Габи Михаэли направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах/

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.