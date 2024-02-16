https://news.day.az/officialchronicle/1638036.html Президент Всемирной и Европейской федераций крав-мага направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Всемирной и Европейской федераций крав-мага направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Всемирной и Европейской федераций крав-мага Габи Михаэли направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах/
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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