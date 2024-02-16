https://news.day.az/officialchronicle/1638037.html Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене со специальным координатором Президента США - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене со специальным координатором Президента США - ФОТО
16 февраля в Мюнхене на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и специального координатора Президента США по глобальной инфраструктуре и энергетической безопасности Амоса Хохштейна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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