https://news.day.az/officialchronicle/1638039.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Бундестага - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Бундестага - ФОТО
16 февраля в Мюнхене на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Бундестага Германии по внешней, оборонной политике и политике безопасности, председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ Иоганна Давида Вадефула.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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