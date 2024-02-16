В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем парламентской группы Германия-Южный Кавказ Бундестага

16 февраля в Мюнхене на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и заместителя председателя фракции ХДС/ХСС Бундестага Германии по внешней, оборонной политике и политике безопасности, председателя парламентской группы Германия-Южный Кавказ Иоганна Давида Вадефула.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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