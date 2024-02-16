https://news.day.az/officialchronicle/1638042.html Президент Ильхам Алиев и Президент Израиля Ицхак Герцог встретились в Мюнхене - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Израиля Ицхак Герцог встретились в Мюнхене - ФОТО
16 февраля в Мюнхене на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре