Президент Ильхам Алиев и Президент Израиля Ицхак Герцог встретились в Мюнхене

16 февраля в Мюнхене на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Государства Израиль Ицхака Герцога.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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