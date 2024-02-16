Руководитель Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане поздравил Президента Ильхама Алиева

Руководитель Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане Насар Хаят направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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