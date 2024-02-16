https://news.day.az/officialchronicle/1638045.html Руководитель Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане поздравил Президента Ильхама Алиева
Руководитель Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане поздравил Президента Ильхама Алиева
Руководитель Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане Насар Хаят направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре