В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и исполнительного директора Восточногерманской бизнес-ассоциации

16 февраля в Мюнхене на основании обращения противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным директором Восточногерманской бизнес-ассоциации Михаэлем Хармсом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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