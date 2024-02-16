Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Израиля Ицхак Герцог направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Очень рад передать Вам поздравления по случаю Вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Под Вашим руководством Азербайджан в течение 20 лет добился обеспечения и защиты стабильности, экономического развития и религиозной свободы. Уверен, что Ваше переизбрание на пост Президента и впредь будет обеспечивать Вашей стране блестящее и благополучное будущее.

Государство Израиль высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой. Наши двусторонние связи приносят очень важные экономические, политические выгоды, пользу в сфере безопасности. Мы привержены этому прочному и устойчивому партнерству.

Хочу выразить личную признательность за возможность взаимодействия с Вами для дальнейшего развития и укрепления связей между Азербайджаном и Израилем. Я высоко ценю высокое гостеприимство, оказанное Вами Михаль и мне во время прошлогоднего визита в Вашу прекрасную страну.

Поддерживая наши взаимные интересы в предстоящие годы, с нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами для продолжения углубления отношений между нашими странами", - говорится в письме.