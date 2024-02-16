Израиль высоко ценит отношения с Азербайджаном

Государство Израиль высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Израиля Ицхака Герцога, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

"Наши двусторонние связи приносят очень важные экономические, политические выгоды, пользу в сфере безопасности. Мы привержены этому прочному и устойчивому партнерству.

Хочу выразить личную признательность за возможность взаимодействия с Вами для дальнейшего развития и укрепления связей между Азербайджаном и Израилем. Я высоко ценю высокое гостеприимство, оказанное Вами Михаль и мне во время прошлогоднего визита в Вашу прекрасную страну.

Поддерживая наши взаимные интересы в предстоящие годы, с нетерпением ожидаю сотрудничества с Вами для продолжения углубления отношений между нашими странами", - отметил Герцог.