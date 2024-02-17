https://news.day.az/officialchronicle/1638146.html Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан - ФОТО
Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан - ФОТО
17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре