Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с главой региона Иракский Курдистан

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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