В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом компании Indra

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом, председателем правления компании Indra Марком Томасом Муртрой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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