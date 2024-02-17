https://news.day.az/officialchronicle/1638160.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом компании Indra - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом компании Indra - ФОТО
17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом, председателем правления компании Indra Марком Томасом Муртрой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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