Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан для участия в конференции COP29, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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