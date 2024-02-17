https://news.day.az/officialchronicle/1638167.html Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев пригласил Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил главу региона Иракский Курдистан Нечирвана Барзани совершить визит в Азербайджан для участия в конференции COP29, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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