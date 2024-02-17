https://news.day.az/officialchronicle/1638183.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Канцлером Германии Олафом Шольцем - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Канцлером Германии Олафом Шольцем - ФОТО
17 февраля в Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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