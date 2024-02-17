В Мюнхене началась совместная встреча Президента Азербайджана с Канцлером Германии и премьер-министром Армении

17 февраля в Мюнхене началась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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