https://news.day.az/officialchronicle/1638186.html В Мюнхене началась совместная встреча Президента Азербайджана с Канцлером Германии и премьер-министром Армении
В Мюнхене началась совместная встреча Президента Азербайджана с Канцлером Германии и премьер-министром Армении
17 февраля в Мюнхене началась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре