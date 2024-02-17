Предложено назначение Фикрета Мамедова на должность судьи Конституционного суда Азербайджана

В соответствии с пунктом 9 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил в Милли Меджлис представление о назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова на должность судьи Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с пунктом 2 статьи 130 Конституции Азербайджанской Республики представление о назначении будет рассмотрено в парламенте в надлежащем порядке.