В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Украины

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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