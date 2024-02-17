Стали известны вопросы, которые лидеры Азербайджана и Армении обсудили в Мюнхене

Стали известны вопросы, обсуждавшиеся на двусторонней встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, состоявшейся в Мюнхене.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались вопросы нормализации отношений стран, подписания мирного договора и делимитации границ.

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