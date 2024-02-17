https://news.day.az/officialchronicle/1638210.html Стали известны вопросы, которые лидеры Азербайджана и Армении обсудили в Мюнхене
Стали известны вопросы, которые лидеры Азербайджана и Армении обсудили в Мюнхене
Стали известны вопросы, обсуждавшиеся на двусторонней встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, состоявшейся в Мюнхене.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече обсуждались вопросы нормализации отношений стран, подписания мирного договора и делимитации границ.
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