В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном

17 февраля в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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