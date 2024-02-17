https://news.day.az/officialchronicle/1638212.html В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном
В Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном
17 февраля в Мюнхене состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре