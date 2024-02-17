В Мюнхене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с государственным секретарем США Энтони Блинкеном

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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