В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейской инициативе "Зеленой сделки", межинституциональным отношениям и администрации Марошем Шефчовичем.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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