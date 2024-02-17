https://news.day.az/officialchronicle/1638238.html Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с премьер-министром Бангладеша - ФОТО
Президент Азербайджана встретился в Мюнхене с премьер-министром Бангладеша - ФОТО
17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Народной Республики Бангладеш Шейх Хасиной.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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