Президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ

17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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