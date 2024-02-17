https://news.day.az/officialchronicle/1638244.html Президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ - ФОТО
17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Ахмедом Аль-Джабером, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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