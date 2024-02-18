В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с депутатом Бундестага Армином Лашетом

18 февраля в Мюнхене состоялась встреча члена фракции Христианско-демократического/Христианско-социалистического союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Армина Лашета с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по просьбе противоположной стороны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется