https://news.day.az/officialchronicle/1638340.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с депутатом Бундестага Армином Лашетом - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с депутатом Бундестага Армином Лашетом - ФОТО
18 февраля в Мюнхене состоялась встреча члена фракции Христианско-демократического/Христианско-социалистического союза (ХДС/ХСС) в Бундестаге Армина Лашета с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым по просьбе противоположной стороны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре