https://news.day.az/officialchronicle/1638342.html Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности - ФОТО
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Мюнхенской конференции по безопасности - ФОТО
18 февраля в Мюнхене по просьбе противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Мюнхенской конференции по безопасности Кристофом Хойсгеном.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре