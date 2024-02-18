В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка

18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным управляющим директором Всемирного банка Акселем Троценбургом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Аксель Троценбург передал поздравления по случаю предстоящего проведения в Азербайджане СОР29, отметив, что это является свидетельством поддержки нашей страной "зеленого" перехода и борьбы с изменением климата. Он подчеркнул, что Всемирный банк готов к сотрудничеству с Азербайджаном в этом направлении.

Глава государства поблагодарил за поздравления.

В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и Всемирным банком. Отмечалось, что в настоящее время внешний долг Азербайджана составляет около 7 процентов, что является весьма позитивным показателем, в целом экономические показатели носят достаточно позитивный характер.

Было подчеркнуто, что с учетом того, что СОР29 будет посвящен теме климатического финансирования, имеются хорошие возможности для сотрудничества между Всемирным банком и Азербайджаном и в рамках этого важного мероприятия.

Президент Ильхам Алиев коснулся реализуемых в Азербайджане проектов возобновляемой энергии. Он сказал, что они, в первую очередь, являются проектами национального и регионального уровня. В этом контексте говорилось о проекте прокладки электрического кабеля по дну Черного моря, а также о том, что потенциал возобновляемой энергии Азербайджана на Каспийском море превышает 157 гигаватт, и в ближайшее время наша страна станет экспортером зеленой энергии. Все это было расценено как позитивный шаг.