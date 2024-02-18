https://news.day.az/officialchronicle/1638346.html В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид - ФОТО
В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид - ФОТО
18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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