В Мюнхене состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генсеком ОБСЕ Хельгой-Марией Шмид

18 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с генеральным секретарем ОБСЕ, вице-президентом Совета Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Хельгой-Марией Шмид.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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