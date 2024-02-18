https://news.day.az/officialchronicle/1638405.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Турцию
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Турцию
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 февраля прибыл с официальным визитом в Турцию по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту "Эсенбога" Анкары встречали министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и другие официальные лица.
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