Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли с визитом в Турцию

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 18 февраля прибыл с официальным визитом в Турцию по приглашению Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву в аэропорту "Эсенбога" Анкары встречали министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу и другие официальные лица.

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