Президент Ильхам Алиев посетил в Анкаре мавзолей Аныткабир

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил в Анкаре мавзолей Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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