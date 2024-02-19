https://news.day.az/officialchronicle/1638471.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре
19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в парке Гейдара Алиева в Анкаре, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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