Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре

19 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в парке Гейдара Алиева в Анкаре, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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