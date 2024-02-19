https://news.day.az/officialchronicle/1638522.html Министр обороны Италии поздравил Президента Ильхама Алиева
Министр обороны Италии поздравил Президента Ильхама Алиева
Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным тектом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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