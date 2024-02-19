Министр обороны Италии поздравил Президента Ильхама Алиева

Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным тектом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.