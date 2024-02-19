https://news.day.az/officialchronicle/1638526.html Председатель Конфедерации профсоюзов Турции KAMU-SEN направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Конфедерации профсоюзов Турции KAMU-SEN направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Конфедерации профсоюзов Турции KAMU-SEN Ондер Кахвечи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре