Председатель Конфедерации профсоюзов Турции KAMU-SEN направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Председатель Конфедерации профсоюзов Турции KAMU-SEN Ондер Кахвечи направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.