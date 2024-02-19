Ректор Московского государственного института международных отношений поздравил Президента Ильхама Алиева

Ректор Московского государственного института международных отношений, академик Российской академии наук Анатолий Торкунов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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