Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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