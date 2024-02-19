https://news.day.az/officialchronicle/1638535.html Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Член Палаты представителей Конгресса США Пол Госар направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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