В Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО
19 февраля во Дворце Президента Турецкой Республики - Кюллийе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во Дворец Президента Турции.
На площади перед Дворцом в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Под залпы артиллерийских орудий в честь Президента Ильхама Алиева прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.
Главы государств обошли строй почетного караула.
Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Официальные лица Турции были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
Затем было сделано официальное фото.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре