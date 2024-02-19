В Анкаре состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева

19 февраля во Дворце Президента Турецкой Республики - Кюллийе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во Дворец Президента Турции.

На площади перед Дворцом в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Под залпы артиллерийских орудий в честь Президента Ильхама Алиева прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Президент Ильхам Алиев поприветствовал почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Официальные лица Турции были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Затем было сделано официальное фото.