https://news.day.az/officialchronicle/1638603.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ВИДЕО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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