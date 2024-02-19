Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор для Евразии

Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор не только для региона, но и для Евразии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что как всегда, и в этот раз после президентских выборов он совершил свой первый официальный визит в братскую Турцию.