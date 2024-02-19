https://news.day.az/officialchronicle/1638620.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор для Евразии
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор для Евразии
Сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор не только для региона, но и для Евразии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства отметил, что как всегда, и в этот раз после президентских выборов он совершил свой первый официальный визит в братскую Турцию.
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