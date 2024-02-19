https://news.day.az/officialchronicle/1638626.html Президент Ильхам Алиев: Антитеррористические мероприятия показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась
Президент Ильхам Алиев: Антитеррористические мероприятия показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась
Важным направлением нашего сотрудничества является взаимодействие в военной сфере. Наши армии означают единый кулак.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Вторая Карабахская война и проведенные нами пять месяцев назад антитеррористические мероприятия еще раз показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась", - отметил глава государства.
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