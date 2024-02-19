Президент Ильхам Алиев: Антитеррористические мероприятия показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась

Важным направлением нашего сотрудничества является взаимодействие в военной сфере. Наши армии означают единый кулак.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Вторая Карабахская война и проведенные нами пять месяцев назад антитеррористические мероприятия еще раз показали, что модель турецкой армии в Азербайджане полностью утвердилась", - отметил глава государства.