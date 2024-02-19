Президент Тюркского инвестиционного фонда поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю успешной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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