https://news.day.az/officialchronicle/1638627.html Президент Тюркского инвестиционного фонда поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Тюркского инвестиционного фонда поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Тюркского инвестиционного фонда Багдад Амреев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю успешной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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