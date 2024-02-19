Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по совместному производству с Турцией в области оборонной промышленности

Сегодня , конечно, открылись новые возможности в области оборонной промышленности. Об этом тоже были проведены подробные обсуждения. У нас есть планы, связанные с совместным производством.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что по мере реализации этих планов общественность будет проинформирована.