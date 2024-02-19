https://news.day.az/officialchronicle/1638630.html Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по совместному производству с Турцией в области оборонной промышленности
Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по совместному производству с Турцией в области оборонной промышленности
Сегодня , конечно, открылись новые возможности в области оборонной промышленности. Об этом тоже были проведены подробные обсуждения. У нас есть планы, связанные с совместным производством.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства отметил, что по мере реализации этих планов общественность будет проинформирована.
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