Президент Ильхам Алиев: Сегодня к слову Турции прислушиваются во всем мире

Сегодня к слову Турции прислушиваются во всем мире. От позиции Турции зависят многие вопросы не только в нашем регионе, но и в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Турция - гарант мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе", - добавил глава государства.