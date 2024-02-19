https://news.day.az/officialchronicle/1638634.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня к слову Турции прислушиваются во всем мире
Президент Ильхам Алиев: Сегодня к слову Турции прислушиваются во всем мире
Сегодня к слову Турции прислушиваются во всем мире. От позиции Турции зависят многие вопросы не только в нашем регионе, но и в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Турция - гарант мира, стабильности и сотрудничества в нашем регионе", - добавил глава государства.
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