https://news.day.az/officialchronicle/1638642.html Представитель Фонда ООН по народонаселению в Турции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Представитель Фонда ООН по народонаселению в Турции направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Представитель Фонда ООН по народонаселению в Турции, страновой директор по Азербайджану и Грузии Марьям Хан направила Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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