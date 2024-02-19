Президент Финляндии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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