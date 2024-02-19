Президент Португалии поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

От имени народа Португалии и от себя лично передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, желаю Вам успехов в деятельности на высшем государственном посту.

Уверен, что мы добьемся дальнейшего развития связей между нашими странами и народами во всех сферах на двустороннем уровне и в многостороннем контексте.

Господин Президент, еще раз передаю Вам свои поздравления, прошу принять мои наилучшие пожелания процветания и развития азербайджанского народа", - говорится в письме.