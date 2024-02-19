https://news.day.az/officialchronicle/1638648.html Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший президент российского Публичного акционерного общества "Лукойл" Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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C полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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