Премьер-министр Израиля поздравил Президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.