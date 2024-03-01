https://news.day.az/officialchronicle/1641456.html Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы
Наша позиция по диверсификации всегда была и остается следующей: диверсификация должна заключаться как в диверсификации маршрутов поставок, так и в диверсификации источников.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев 1 марта на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
"Сегодняшняя геополитическая ситуация в Евразии точно доказывает важность нашей работы", - подчеркнул глава государства.
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