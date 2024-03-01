https://news.day.az/officialchronicle/1641462.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера
Азербайджан зарекомендовал себя в качестве надежного партнера. Наше слово так же значимо, как и наша подпись.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
"Я уверен, что все планы, которые мы наметили, будут реализованы", - сказал глава государства, подчеркнув, что итоги только прошлого года свидетельствуют об этом.
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