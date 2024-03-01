https://news.day.az/officialchronicle/1641476.html Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии - ФОТО
1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра окружающей среды и энергетической безопасности Итальянской Республики Джильберто Пикетто-Фратина, участвующего в 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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