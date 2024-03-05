Азер Халилов награжден орденом "За службу Отечеству" III степени

За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере медиа в Азербайджане Азер Нариман оглу Халилов награжден орденом "За службу Отечеству" III степени.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.