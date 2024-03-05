https://news.day.az/officialchronicle/1642435.html Азер Халилов награжден орденом "За службу Отечеству" III степени - Распоряжение
Азер Халилов награжден орденом "За службу Отечеству" III степени - Распоряжение
За многолетнюю плодотворную деятельность в сфере медиа в Азербайджане Азер Нариман оглу Халилов награжден орденом "За службу Отечеству" III степени.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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