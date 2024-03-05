Президент Европейской комиссии поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен направила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Президент Алиев.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Это - подходящая возможность, чтобы подчеркнуть приверженность Европейского Союза укреплению нашего двустороннего диалога в рамках Восточного партнерства и регионального сотрудничества во всех сферах в интересах наших граждан, в том числе принципов благосостояния и хорошего управления.

Европейский Союз привержен работе, направленной на придание импульса устойчивому миру и стабильности в регионе Южного Кавказа, а также региональному сотрудничеству и связям.

С нетерпением ожидаю предстоящую в ноябре 2024 года в Баку Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29. Это, несомненно, станет прекрасной возможностью с точки зрения демонстрации Азербайджаном лидерства в деле продвижения повестки дня по климатическому и энергетическому переходу", - говорится в письме.